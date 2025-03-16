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НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вегас, поражения Сан-Хосе и Торонто

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вегас, поражения Сан-Хосе и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Вегас" – 4:3 после Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 2:1)

"Питтсбург" – "Нью–Джерси" – 7:3 (2:1, 1:0, 4:2)

"Сан-Хосе" – "Вашингтон" – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

"Бостон" – "Тампа–Бэй" – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

"Коламбус" – "Рейнджерс" – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Монреаль" – "Флорида" – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

"Филадельфия" – "Каролина" – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

"Торонто" – "Оттава" – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

"Лос–Анджелес" – "Нэшвилл" – 1:0 после ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

"Миннесота" – "Сент-Луис" – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

"Ванкувер" – "Чикаго" – 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

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