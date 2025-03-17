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НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Даллас, поражения Ванкувер и Сиэтл

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо в овертайме побеждает Даллас, поражения Ванкувер и Сиэтл

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Вегас" 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

"Колорадо" – "Даллас" 4:3 после ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

"Рейнджерс" – "Эдмонтон" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

"Айлендерс" – "Флорида" 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

"Ванкувер" – "Юта" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

"Сент-Луис" – "Анахайм" 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

"Сиэтл" – "Виннипег" 2:3 после ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

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