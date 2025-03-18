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НХЛ. Баффало в овертайме побеждает Бостон, поражения Калгари и Филадельфии
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Баффало" 2:3 после ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
"Коламбус" – "Нью-Джерси" 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
"Тампа-Бей" – "Филадельфия" 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
"Торонто" – "Калгари" 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
"Миннесота" – "Лос-Анджелес" 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
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