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НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Анахайм, поражения Юты и Виннипег

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Анахайм, поражения Юты и Виннипег

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Детройт" 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

"Монреаль" – "Оттава" 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)

"Питтсбург" – "Айлендерс" 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

"Рейнджерс" – "Калгари" 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

"Даллас" – "Анахайм" 4:3 после ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

"Нэшвилл" – "Сент-Луис" 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

"Чикаго" – "Сиэтл" 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)

"Эдмонтон" – "Юта" 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

"Ванкувер" – "Виннипег" 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

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