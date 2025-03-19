  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Двухкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал слухи о возможном хоккейном матче между американскими и российскими игроками
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал слухи о возможном хоккейном матче между американскими и российскими игроками

Хоккей
Обновлено

Полный позор

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал слухи о возможном хоккейном матче между американскими и российскими игроками

ЕРА

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный хоккеист Доминик Гашек отреагировал на новость о возможном поединке между игроками НХЛ и КХЛ, о котором вчера договорились президент США и глава террористической россии.

"Об этом возможном хоккейном матче между США и россией. Злоупотребление согражданами (в данном случае американскими хоккеистами, в большинстве своем играющими в НХЛ) для оправдания самых страшных преступлений, в которых были убиты и искалечены по меньшей мере многие сотни тысяч человек, можно считать не только государственной изменой, но и преступлением со стороны президента США Дональда Трампа.

Таким образом, американский президент выходит на уровень крупнейшего преступника современности - Путина, которого надо судить за худшие преступления, включая геноцид украинских детей" – написал Гашек на странице в Твиттер.

НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Анахайм, поражения Юты и Виннипег

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Анахайм, поражения Юты и Виннипег
yellow-arrow
Депутат и чемпион Беленюк предложил Трампу и Путину место проведения хоккейного матча
yellow-arrow
В Кремле заявили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Василь з конопель (Амстердам )
19.03.2025 в 15:48
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
19.03.2025 в 15:48
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости