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Двухкратный обладатель Кубка Стэнли прокомментировал слухи о возможном хоккейном матче между американскими и российскими игроками
Полный позор
ЕРА
Легендарный хоккеист Доминик Гашек отреагировал на новость о возможном поединке между игроками НХЛ и КХЛ, о котором вчера договорились президент США и глава террористической россии.
"Об этом возможном хоккейном матче между США и россией. Злоупотребление согражданами (в данном случае американскими хоккеистами, в большинстве своем играющими в НХЛ) для оправдания самых страшных преступлений, в которых были убиты и искалечены по меньшей мере многие сотни тысяч человек, можно считать не только государственной изменой, но и преступлением со стороны президента США Дональда Трампа.
Таким образом, американский президент выходит на уровень крупнейшего преступника современности - Путина, которого надо судить за худшие преступления, включая геноцид украинских детей" – написал Гашек на странице в Твиттер.
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