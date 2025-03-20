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НХЛ. Миннесота разгромила Сиэтл, Колорадо минимально уступает Торонто
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Колорадо" 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
"Миннесота" – "Сиэтл" 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
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