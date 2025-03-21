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НХЛ. Даллас в серии буллитов побеждает Тампу-Бэй, поражения Филадельфии и Бостона
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Филадельфия" 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
"Коламбус" – "Флорида" 0:1 после ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
"Нью-Джерси" – "Калгари" 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
"Оттава" – "Колорадо" 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
"Рейнджерс" – "Торонто" 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
"Айлендерс" – "Монреаль" 4:3 после ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
"Сент-Луис" – "Ванкувер" 4:3 после ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)
"Даллас" – "Тампа-Бэй" 2:3 после Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 2:3)
"Нэшвилл" – "Анахайм" 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
"Чикаго" – "Лос-Анджелес" 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
"Эдмонтон" – "Виннипег" 3:4 после ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
"Юта" – "Баффало" 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
"Вегас" – "Бостон" 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
"Сан-Хосе" – "Каролина" 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
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