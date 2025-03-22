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НХЛ. Питтсбург в результативном поединке побеждает Коламбус
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Коламбус"
6:3 (3:2, 2:1, 1:1)
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