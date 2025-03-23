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НХЛ. Колорадо в серии буллитов побеждает Монреаль, поражения Детройт и Торонто

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо в серии буллитов побеждает Монреаль, поражения Детройт и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" – "Колорадо" 4:5 после Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:2)

"Нэшвилл" – "Торонто" 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

"Нью-Джерси" – "Оттава" 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

"Вегас" – "Детройт" 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

"Эдмонтон" – "Сиэтл" 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

"Сан-Хосе" – "Бостон" 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

"Рейнджерс" – "Ванкувер" 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

"Даллас" – "Филадельфия" 3:2 после ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

"Миннесота" – "Баффало" 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

"Сент-Луис" – "Чикаго" 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

"Айлендерс" – "Калгари" 3:4 после ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

"Лос-Анджелес" – "Каролина" 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)

"Вашингтон" – "Флорида" 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)

"Юта" – "Тампа-Бей" 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)

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