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НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, поражения Виннипег и Анахайм

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, поражения Виннипег и Анахайм

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Баффало" 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

"Чикаго" – "Филадельфия" 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)

"Сент-Луис" – "Нэшвилл" 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

"Флорида" – "Питтсбург" 4:3 после Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

"Анахайм" – "Каролина" 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

"Вегас" - "Тампа-Бей" 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

"Лос-Анджелес" – "Бостон" 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

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