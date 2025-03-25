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НХЛ. Коламбус в серии буллитов побеждает Айлендерс, поражения Юты и Миннесоты

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус в серии буллитов побеждает Айлендерс, поражения Юты и Миннесоты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Коламбус" 3:4 после Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)

"Нью-Джерси" – "Ванкувер" 3:4 после Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 1:2)

"Даллас" – "Миннесота" 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

"Юта" – "Детройт" 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

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