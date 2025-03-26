  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Миннесоты и Каролины
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Миннесоты и Каролины

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Миннесоты и Каролины

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Оттава" 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

"Каролина" – "Нэшвилл" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

"Тампа-Бэй" – "Питтсбург" 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)

"Торонто" – "Филадельфия" 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)

"Виннипег" – "Вашингтон" 3:2 после ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

"Миннесота" – "Вегас" 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

"Сент-Луис" – "Монреаль" 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

"Калгари" – "Сиэтл" 4:3 после ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

"Колорадо" – "Детройт" 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

"Лос-Анджелес" – "Рейнджерс" 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Коламбус в серии буллитов побеждает Айлендерс, поражения Юты и Миннесоты
yellow-arrow
НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, поражения Виннипег и Анахайм
yellow-arrow
НХЛ. Колорадо в серии буллитов побеждает Монреаль, поражения Детройт и Торонто
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости