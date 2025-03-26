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НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Миннесоты и Каролины
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Оттава" 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
"Каролина" – "Нэшвилл" 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
"Тампа-Бэй" – "Питтсбург" 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)
"Торонто" – "Филадельфия" 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
"Виннипег" – "Вашингтон" 3:2 после ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
"Миннесота" – "Вегас" 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
"Сент-Луис" – "Монреаль" 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
"Калгари" – "Сиэтл" 4:3 после ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
"Колорадо" – "Детройт" 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
"Лос-Анджелес" – "Рейнджерс" 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
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