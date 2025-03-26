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Киев Кэпиталз обыграл Кременчук в первом матче финальной серии плей-офф
Тяжелая победа
Фото: kyivcapitals.com
26 марта состоялся первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины, в котором Киев Кэпиталз принимал Кременчуг.
Уже на второй минуте матча Никита Лесников вывел "Кэпиталз" вперед. Зато "Кременчуг" не сбавлял обороты и пытался ответить сопернику. Во втором периоде усилия команды дали результат - Богдан Середницкий реализовал большинство и сравнял счет.
Третий отрезок игры выдался самым интересным "Кэпиталз" вышел вперед после броска Дениса Бердникса, но уже через две минуты Михаил Геворкян восстановил равновесие - 2:2.
По окончанию основного времени не удалось определить победителя и все решалось в овертайме. Здесь хозяева действовали лучше и на 66 минуте Севастьян Карпенко, получив передачу от Владислава Лугового, принес "Киев Кэпиталз" победу - 3:2.
Плей-офф. Чемпионат Украины
Киев Кэпиталз - Кременчуг 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:1, 1:0)
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