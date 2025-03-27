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НХЛ. Айлендерс проигрывает Ванкуверу, Анахайм побеждает Бостон

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Айлендерс проигрывает Ванкуверу, Анахайм побеждает Бостон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" – "Ванкувер" 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

"Чикаго" – "Нью-Джерси" 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

"Анахайм" – "Бостон" 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

"Эдмонтон" – "Даллас" 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

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