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НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Юту, Детройт минимально уступает Оттаве

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Юту, Детройт минимально уступает Оттаве

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Питтсбург" 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

"Детройт" – "Оттава" 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

"Тампа-Бей" – "Юта" 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

"Филадельфия" – "Монреаль" 6:4 (3:1, 0:0, 3:3)

"Миннесота" – "Вашингтон" 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

"Нэшвилл" – "Сент-Луис" 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

"Калгари" – "Даллас" 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

"Колорадо" – "Лос-Анджелес" 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

"Сиэтл" – "Эдмонтон" 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

"Сан-Хосе" – "Торонто" 6:5 после Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 2:1)

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