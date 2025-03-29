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НХЛ. Коламбус в серии буллитов побеждает Ванкувер, Юта в овертайме уступает Флориде

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус в серии буллитов побеждает Ванкувер, Юта в овертайме уступает Флориде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Монреаль" 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Коламбус" – "Ванкувер" 7:6 после Б (0:3, 3:1, 3:2, 0:0, 1:0)

"Флорида" – "Юта" 2:1 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

"Виннипег" – "Нью-Джерси" 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

"Чикаго" – "Вегас" 5:3 (1:0, 2:2, 0:3)

"Анахайм" – "Рейнджерс" 5:4 после ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

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