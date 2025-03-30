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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Калгари, поражения Баффало и Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Баффало" 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)
"Тампа-Бэй" – "Айлендерс" 5:3 (3:0, 1:0, 1:0, 1:3)
"Колорадо" – "Сент-Луис" 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
"Миннесота" – "Нью-Джерси" 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
"Нэшвилл" – "Вегас" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
"Оттава" – "Коламбус" 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
"Лос-Анджелес" – "Торонто" 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
"Детройт" – "Бостон" 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
"Эдмонтон" – "Калгари" 3:2 после ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0)
"Сан-Хосе" – "Рейнджерс" 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)
"Сиэтл" – "Даллас" – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3, 0:0)
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