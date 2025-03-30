  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Калгари, поражения Баффало и Сан-Хосе
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Калгари, поражения Баффало и Сан-Хосе

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Калгари, поражения Баффало и Сан-Хосе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Баффало" 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

"Тампа-Бэй" – "Айлендерс" 5:3 (3:0, 1:0, 1:0, 1:3)

"Колорадо" – "Сент-Луис" 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

"Миннесота" – "Нью-Джерси" 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

"Нэшвилл" – "Вегас" 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

"Оттава" – "Коламбус" 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

"Лос-Анджелес" – "Торонто" 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

"Детройт" – "Бостон" 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

"Эдмонтон" – "Калгари" 3:2 после ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0)

"Сан-Хосе" – "Рейнджерс" 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

"Сиэтл" – "Даллас" – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3, 0:0)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Коламбус в серии буллитов побеждает Ванкувер, Юта в овертайме уступает Флориде
yellow-arrow
НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Юту, Детройт минимально уступает Оттаве
yellow-arrow
НХЛ. Айлендерс проигрывает Ванкуверу, Анахайм побеждает Бостон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости