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НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Оттаву, поражения Айлендерс и Анахайм

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Оттаву, поражения Айлендерс и Анахайм

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Айлендерс"

6 – 4 (2-2; 2-1; 2-1)

"Питтсбург" – "Оттава"

1 – 0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)

"Анахайм" – "Торонто"

2 – 3 (0-1; 1-1; 1-1)

"Лос-Анджелес" – "Сан-Хосе"

8 – 1 (2-0; 4-1; 2-0)

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