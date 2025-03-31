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НХЛ. Питтсбург в овертайме побеждает Оттаву, поражения Айлендерс и Анахайм
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Айлендерс"
6 – 4 (2-2; 2-1; 2-1)
"Питтсбург" – "Оттава"
1 – 0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
"Анахайм" – "Торонто"
2 – 3 (0-1; 1-1; 1-1)
"Лос-Анджелес" – "Сан-Хосе"
8 – 1 (2-0; 4-1; 2-0)
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