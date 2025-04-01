Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Нью-Джерси в серии буллитов побеждает Миннесоту, поражения Сиэтл и Колорадо
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Миннесота"
3:2 после Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0)
"Филадельфия" – "Нэшвилл"
2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
"Колорадо" – "Калгари"
2:3 после Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
"Сиэтл" – "Даллас"
1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- На примере одного клуба. Журналист назвал зарплаты в группе Выбывание Первой лиги
- Журналист назвал зарплату Реброва на посту главного тренера Украины
- НХЛ. Тампа-Бэй разгромила Юту, Детройт минимально уступает Оттаве
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000