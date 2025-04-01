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НХЛ. Нью-Джерси в серии буллитов побеждает Миннесоту, поражения Сиэтл и Колорадо

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси в серии буллитов побеждает Миннесоту, поражения Сиэтл и Колорадо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 марта на 1 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Миннесота"

3:2 после Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 2:0)

"Филадельфия" – "Нэшвилл"

2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

"Колорадо" – "Калгари"

2:3 после Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

"Сиэтл" – "Даллас"

1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

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