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НХЛ. Сент-Луис в овертайме побеждает Детройт, поражения Вегас и Бостона
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Вашингтон" 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
"Коламбус" – "Нэшвилл" 8:4 (3:1, 4:2, 1:1)
"Монреаль" – "Флорида" 3:2 после ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
"Оттава" – "Баффало" 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
"Айлендерс" – "Тампа-Бэй" 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Сент-Луис" – "Детройт" 2:1 после ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
"Юта" – "Калгари" 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Анахайм" – "Сан-Хосе" 4:3 после Б (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
"Вегас" – "Эдмонтон" 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
"Лос-Анджелес" – "Виннипег" 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
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