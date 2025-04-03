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НХЛ. Рейнджерс в овертайме побеждают Миннесоту, Чикаго в серии буллитов уступает Колорадо

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс в овертайме побеждают Миннесоту, Чикаго в серии буллитов уступает Колорадо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Вашингтон" 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

"Рейнджерс" – "Миннесота" 5:4 после ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

"Торонто" – "Флорида" 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

"Чикаго" – "Колорадо" 2:3 после Б (1:0, 0:1, 0:2, 0:0, 1:2)

"Ванкувер" – "Сиэтл" 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

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