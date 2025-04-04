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НХЛ. Монреаль побеждает Бостон, поражения Коламбус и Вегас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль побеждает Бостон, поражения Коламбус и Вегас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" – "Бостон" – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

"Оттава" – "Тампа-Бэй" – 2-1 (1:0, 1:1, 0:0)

"Коламбус" – "Колорадо" – 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

"Даллас" – "Нэшвилл" – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

"Сент-Луис" – "Питтсбург" – 5:4 после ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)

"Юта" – "Лос-Анджелес" – 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

"Калгари" – "Анахайм" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

"Вегас" – "Виннипег" – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

"Сан-Хосе" – "Эдмонтон" – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

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