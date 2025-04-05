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НХЛ. Детройт побеждает Каролину, поражения Чикаго и Миннесоты
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Чикаго" 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
"Детройт" – "Каролина" 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
"Айлендерс" – "Миннесота" 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
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