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НХЛ. Детройт побеждает Каролину, поражения Чикаго и Миннесоты

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт побеждает Каролину, поражения Чикаго и Миннесоты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Чикаго" 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

"Детройт" – "Каролина" 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

"Айлендерс" – "Миннесота" 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

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