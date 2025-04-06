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НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Тампу-Бэй, поражения Каролины и Филадельфии

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Тампу-Бэй, поражения Каролины и Филадельфии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Тампа-Бей"

3 – 2 после Б (0-0; 1-2; 1-0; 0-0; 2-0)

"Бостон" – "Каролина"

5 – 1 (2-0; 1-0; 2-1)

"Монреаль" – "Филадельфия"

3 – 2 (0-1; 0-0; 3-1)

"Сент-Луис" – "Колорадо"

5 – 4 (2-0; 2-2; 1-2)

"Торонто" – "Коламбус"

5 – 0 (1-0; 1-0; 3-0)

"Юта" – "Виннипег"

4 – 1 (1-0; 2-0; 1-1)

"Сан-Хосе" – "Сиэтл"

1 - 5 (1-2; 0-3; 0-0)

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