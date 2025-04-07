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НХЛ. Миннесота в овертайме побеждает Даллас, Коламбус разгромно уступает Оттаве
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" – "Вашингтон" 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
"Миннесота" – "Даллас" 3:2 после ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
"Оттава" – "Коламбус" 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
"Детройт" – "Флорида" 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
"Баффало" – "Бостон" 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
"Чикаго" – "Питтсбург" 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
"Нэшвилл" – "Монреаль" 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
"Ванкувер" – "Вегас" 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
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