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Директор ФБР поздравил путиниста Овечкина с его рекордом в НХЛ

Хоккей
Обновлено

Боже, какой позор

Директор ФБР поздравил путиниста Овечкина с его рекордом в НХЛ

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор Федерального бюро расследований Каш Патель поздравил россиянина, ярого путиниста и игрока "Вашингтона" Александра Овечкина с его рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

"Поздравляем Александра Овечкина – нового рекордсмена регулярного сезона по количеству заброшенных шайб.

Уэйн Грецки – легенды игры, просто классные действия. Спасибо, господа, и НХЛ за то, что подарили нам лучшую игру на земле. В какое время мы живем. Чистая магия" – написал Патель на своей официальной странице в Твиттер, опубликовав совместное фото с Овечкиным.

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1 голосов
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2025 в 11:47
Трампісти не перестають дивувати своєю неадекватністю.
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1
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Комментарии 6
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2025 в 11:47
Трампісти не перестають дивувати своєю неадекватністю.
Ответить
1
0
Caballero (DC)
07.04.2025 в 11:25
Смерть .к.а.ц.а.п.а.м.!
Ответить
2
0
Goodwin95 (Киев)
07.04.2025 в 10:37
Русский побил рекорд белоруса Грецки
Ответить
0
9
aleks68
07.04.2025 в 11:06
ты мразь ещё корчишь из себя "патриота" Украины?консерва ты протухшая.вонючая лапотная подстилка.усрись от радости падаль
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7
0
shura73 (угледар)
07.04.2025 в 11:09
поцелуй своего овечкина в зад гнида
sticker
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4
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.04.2025 в 11:45
Читай Вікіпедію, якщо вмієш читати. Родина Грецькі українського походження. Розберись спочатку в темі, ніж усяку дурню писати.
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1
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