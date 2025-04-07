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Директор ФБР поздравил путиниста Овечкина с его рекордом в НХЛ
Боже, какой позор
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Директор Федерального бюро расследований Каш Патель поздравил россиянина, ярого путиниста и игрока "Вашингтона" Александра Овечкина с его рекордом по количеству заброшенных шайб в НХЛ.
"Поздравляем Александра Овечкина – нового рекордсмена регулярного сезона по количеству заброшенных шайб.
Уэйн Грецки – легенды игры, просто классные действия. Спасибо, господа, и НХЛ за то, что подарили нам лучшую игру на земле. В какое время мы живем. Чистая магия" – написал Патель на своей официальной странице в Твиттер, опубликовав совместное фото с Овечкиным.
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