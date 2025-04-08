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НХЛ. Эдмонтон минимально уступает Анахайму, победы Виннипег и Сиэтл
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Тампа Бэй" – 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
"Виннипег" – "Сент-Луис" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
"Анахайм" – "Эдмонтон" – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
"Лос-Анджелес" – "Сиэтл" – 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
"Сан-Хосе" – "Калгари" – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
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