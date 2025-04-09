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НХЛ. Ванкувер в овертайме побеждает Даллас, поражения Каролины и Оттавы
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Каролина" 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
"Коламбус" – "Оттава" 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
"Монреаль" – "Детройт" 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
"Нью-Джерси" – "Бостон" 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)
"Питтсбург" – "Чикаго" 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
"Флорида" – "Торонто" 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
"Даллас" – "Ванкувер" 5:6 после ОТ (2:0, 1:0, 2:5, 0:1)
"Нэшвилл" – "Айлендерс" 7:6 после ОТ (2:2, 2:2, 2:2, 1:0)
"Юта" – "Сиэтл" 7:1 (3:0, 4:0, 0:1)
"Колорадо" – "Вегас" 3:2 после Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
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