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НХЛ. Миннесота в голевой феерии побеждает Сан-Хосе, поражения Калгари и Рейнджерс

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота в голевой феерии побеждает Сан-Хосе, поражения Калгари и Рейнджерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Тампа-Бэй" – "Торонто" – 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

"Рейнджерс" – "Филадельфия" – 5:8 (1:0, 1:2, 3:6)

"Миннесота" – "Сан-Хосе" – 8:7 (2:1, 3:3, 2:3, 1:0)

"Анахайм" – "Калгари" – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

"Эдмонтон" – "Сент-Луис" – 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

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