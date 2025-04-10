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НХЛ. Миннесота в голевой феерии побеждает Сан-Хосе, поражения Калгари и Рейнджерс
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Тампа-Бэй" – "Торонто" – 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
"Рейнджерс" – "Филадельфия" – 5:8 (1:0, 1:2, 3:6)
"Миннесота" – "Сан-Хосе" – 8:7 (2:1, 3:3, 2:3, 1:0)
"Анахайм" – "Калгари" – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)
"Эдмонтон" – "Сент-Луис" – 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
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