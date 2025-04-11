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НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, поражения Бостона и Баффало

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, поражения Бостона и Баффало

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вегас" – "Сиэтл" 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

"Лос-Анджелес" – "Анахайм" 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

"Юта" – "Нэшвилл" 3:4 после Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

"Колорадо" – "Ванкувер" 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

"Вашингтон" – "Каролина" 5:4 после Б (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)

"Даллас" – "Виннипег" 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Айлендерс" – "Рейнджерс" 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)

"Бостон" – "Чикаго" 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

"Флорида" – "Детройт" 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

"Коламбус" – "Баффало" 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

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