Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, поражения Бостона и Баффало
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вегас" – "Сиэтл" 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
"Лос-Анджелес" – "Анахайм" 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
"Юта" – "Нэшвилл" 3:4 после Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
"Колорадо" – "Ванкувер" 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
"Вашингтон" – "Каролина" 5:4 после Б (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)
"Даллас" – "Виннипег" 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
"Айлендерс" – "Рейнджерс" 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)
"Бостон" – "Чикаго" 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)
"Флорида" – "Детройт" 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
"Коламбус" – "Баффало" 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Популярное сейчас
- Умер легендарный нидерландский тренер, который неоднократно выигрывал трофеи с Реалом
- Сергей Ребров: почему главный тренер сборной Украины должен уйти и кто его удерживает на посту?
- Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо
- Директор ФБР поздравил путиниста Овечкина с его рекордом в НХЛ
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией