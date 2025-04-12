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НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Тампу, поражения Миннесоты и Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Питтсбург" 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
"Оттава" – "Монреаль" 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
"Тампа-Бэй" – "Детройт" 3:4 после ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
"Калгари" - "Миннесота" 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
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