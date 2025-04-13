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НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Баффало, Даллас уступает Юте
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Баффало" 3:2 после Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
"Торонто" – "Монреаль" 1:0 после ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
"Даллас" – "Юта" 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
"Чикаго" – "Виннипег" 4:5 после Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0, 1:2)
"Ванкувер" – "Миннесота" 2:3 после ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
"Вегас" – "Нэшвилл" 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)
"Сиэтл" - "Сент-Луис" 4:3 после Б (0:0, 1:0, 2:3, 0:0, 3:2)
"Лос-Анджелес" – "Колорадо" 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
"Каролина" – "Рейнджерс" 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)
"Коламбус" – "Вашингтон" 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
"Филадельфия" – "Айлендерс" 4:3 после Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
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