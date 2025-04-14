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НХЛ. Оттава побеждает Филадельфию, поражения Питтсбурга и Каролины
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Филадельфия" – 4:3 после ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
"Нью-Джерси" – "Айлендерс" – 0-1 (0:0, 0:1, 0:0)
"Питтсбург" – "Бостон" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
"Каролина" – "Торонто" – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
"Вашингтон" – "Коламбус" – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
"Тампа-Бэй" – "Баффало" 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)
"Виннипег" – "Эдмонтон" – 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
"Анахайм" – "Колорадо" – 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
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