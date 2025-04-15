Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Чикаго в серии буллитов побеждает Монреаль, Даллас уступает Детройту
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 14 на 15 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Даллас" 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)
"Монреаль" – "Чикаго" 3:4 после Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
"Флорида" – "Рейнджерс" 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
"Нэшвилл" – "Юта" 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)
"Ванкувер" – "Сан-Хосе" 2:1 после ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес" 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Системы ВАР не будет. УАФ назначила арбитров на доигровку матча Кривбасс - Шахтер
- Глава Сумской ОВА признал награждение военных в центре Сум, но не назвал инициатора
- Карпаты обходят Кривбасс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- НХЛ. Вашингтон в серии буллитов побеждает Каролину, поражения Бостона и Баффало
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000