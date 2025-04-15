  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Чикаго в серии буллитов побеждает Монреаль, Даллас уступает Детройту
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Чикаго в серии буллитов побеждает Монреаль, Даллас уступает Детройту

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Чикаго в серии буллитов побеждает Монреаль, Даллас уступает Детройту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Даллас" 6:4 (2:1, 0:2, 4:1)

"Монреаль" – "Чикаго" 3:4 после Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

"Флорида" – "Рейнджерс" 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

"Нэшвилл" – "Юта" 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

"Ванкувер" – "Сан-Хосе" 2:1 после ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес" 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Оттава побеждает Филадельфию, поражения Питтсбурга и Каролины
yellow-arrow
НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Баффало, Даллас уступает Юте
yellow-arrow
НХЛ. Детройт в овертайме побеждает Тампу, поражения Миннесоты и Нью-Джерси
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости