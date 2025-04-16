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НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Бостон, поражения Оттавы и Сиэтл

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Бостон, поражения Оттавы и Сиэтл

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нью-Джерси" 4:5 после ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

"Баффало" – "Торонто" 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

"Оттава" – "Чикаго" 3:4 после ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

"Филадельфия" – "Коламбус" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

"Тампа-Бэй" – "Флорида" 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

"Айлендерс" – "Вашингтон" 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

"Миннесота" – "Анахайм" 3:2 после ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

"Сент-Луис" – "Юта" 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)

"Калгари" – "Вегас" 5:4 после Б (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0)

"Сиэтл" – "Лос-Анджелес" 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

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