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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем путиниста Овечкина
Ядерная идиотка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Мэр столицы США, города Вашингтон Мюриэл Боузер объявила 11 апреля днем рашиста и путиниста Александра Овечкина.
"Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 "Днем Александра Овечкина" в Вашингтоне и рекомендую всем жителям города отметить это событие" – написала Боузер на своей официальной странице в Твиттер.
Thank you, @MayorBowser, for helping to make "Alex Ovechkin Day" a city-wide celebration this past Friday!#Gr8ness pic.twitter.com/a9uX60BMJh— z - Washington Capitals (@Capitals) April 15, 2025
Напомним, что Овечкин на прошлой неделе установил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ. Даже директор американского ФБР
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