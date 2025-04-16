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Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем ​​путиниста Овечкина

Хоккей
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Ядерная идиотка

Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем ​​путиниста Овечкина

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мэр столицы США, города Вашингтон Мюриэл Боузер объявила 11 апреля днем ​​рашиста и путиниста Александра Овечкина.

"Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 "Днем Александра Овечкина" в Вашингтоне и рекомендую всем жителям города отметить это событие" – написала Боузер на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что Овечкин на прошлой неделе установил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ. Даже директор американского ФБР поздравил откровенного путиниста.

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