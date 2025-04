Мэр столицы США, города Вашингтон Мюриэл Боузер объявила 11 апреля днем ​​рашиста и путиниста Александра Овечкина.

"Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 "Днем Александра Овечкина" в Вашингтоне и рекомендую всем жителям города отметить это событие" – написала Боузер на своей официальной странице в Твиттер.

Thank you, @MayorBowser, for helping to make "Alex Ovechkin Day" a city-wide celebration this past Friday!#Gr8ness pic.twitter.com/a9uX60BMJh