Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Анахайм, поражения Даллас и Каролины
Результаты матчей НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 апреля состоялись матчи Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Анахайм" 2:1 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
"Монреаль" – "Каролина" 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
"Нью-Джерси" – "Детройт" 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
"Нэшвилл" – "Даллас" 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
"Ванкувер" – "Вегас" 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
"Сан-Хосе" – "Эдмонтон" 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
- В двух шагах до финала. Определились все полуфинальные пары Лиги Чемпионов
- Реал Мадрид – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Бостон, поражения Оттавы и Сиэтл
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000