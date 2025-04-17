  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Анахайм, поражения Даллас и Каролины
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Анахайм, поражения Даллас и Каролины

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей НХЛ

НХЛ. Виннипег в овертайме побеждает Анахайм, поражения Даллас и Каролины

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 апреля состоялись матчи Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Анахайм" 2:1 после ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

"Монреаль" – "Каролина" 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

"Нью-Джерси" – "Детройт" 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

"Нэшвилл" – "Даллас" 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

"Ванкувер" – "Вегас" 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

"Сан-Хосе" – "Эдмонтон" 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

По теме
yellow-arrow
Мэр Вашингтона объявила 11 апреля днем ​​путиниста Овечкина
yellow-arrow
НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Бостон, поражения Оттавы и Сиэтл
yellow-arrow
НХЛ. Чикаго в серии буллитов побеждает Монреаль, Даллас уступает Детройту
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости