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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Детройт, Каролина уступает Оттаве

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Детройт, Каролина уступает Оттаве

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 апреля состоялись матчи Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Филадельфия" 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

"Оттава" – "Каролина" 7:5 (3:2, 0:3, 4:0)

"Коламбус" – "Айлендерс" 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)

"Питтсбург" – "Вашингтон" 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

"Рейнджерс" – "Тампа-Бэй" 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

"Торонто" – "Детройт" 4:3 после ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

"Лос-Анджелес" – "Калгари" 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

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