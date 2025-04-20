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НХЛ. Виннипег побеждает Сент-Луис, Даллас уступает Колорадо
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Сент-Луис"
5 – 3 (2-2; 0-1; 3-0)
"Даллас" – "Колорадо"
1 – 5 (0-0; 0-2; 1-3)
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