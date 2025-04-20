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НХЛ. Виннипег побеждает Сент-Луис, Даллас уступает Колорадо

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Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Виннипег побеждает Сент-Луис, Даллас уступает Колорадо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Сент-Луис"

5 – 3 (2-2; 0-1; 3-0)

"Даллас" – "Колорадо"

1 – 5 (0-0; 0-2; 1-3)

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