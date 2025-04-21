Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Торонто побеждает Оттаву, Миннесота проигрывает Вегасу
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 20 на 21 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Оттава"
6 – 2 (2-1; 2-0; 2-1)
"Вегас" – "Миннесота"
4 – 2 (1-1; 1-0; 2-1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Сачко предположил, в чем причины неудач Максимова во главе Ворсклы
- ЛНЗ покинули два топ-менеджера, – ТаТоТаке
- НХЛ. Виннипег побеждает Сент-Луис, Даллас уступает Колорадо
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000