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НХЛ. Торонто побеждает Оттаву, Миннесота проигрывает Вегасу

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Торонто побеждает Оттаву, Миннесота проигрывает Вегасу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Оттава"

6 – 2 (2-1; 2-0; 2-1)

"Вегас" – "Миннесота"

4 – 2 (1-1; 1-0; 2-1)

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