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Главный тренер Вашингтон Кэпиталз — фаворит в борьбе за приз лучшему тренеру НХЛ по версии The Hockey News

Хоккей
Обновлено

Клуб стал победителем Восточной конференции

Главный тренер Вашингтон Кэпиталз — фаворит в борьбе за приз лучшему тренеру НХЛ по версии The Hockey News

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери является главным претендентом на "Джек Адамс Эворд" (приз лучшему тренеру НХЛ) по версии The Hockey News. Издание проводило опрос среди 40 журналистов сайта.

34 человека отдали победу наставнику "столичных" Спенсеру Карбери. По одному голосу получили Скотт Арниел ("Виннипег Джетс"), Крэйг Берюбе ("Торонто Мэйпл Лифс"), Брюс Кэссиди ("Вегас Голден Найт"), Дин Эвасон ("Коламбус Блю Джекетс"), Джим Монтгомери ("Сент-Луис Блюз") и Мартен Сан-Луи ("Монреаль Канадиенс").

Напомним, "Вашингтон Кэпиталз" под руководством Карбери стал победителем Восточной конференции НХЛ, заработав 111 очков по итогам 82 матчей.

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