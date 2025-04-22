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НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Монреаль, поражения Колорадо и Эдмонтона

Хоккей

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Монреаль, поражения Колорадо и Эдмонтона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Монреаль"

3:2 после ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Счет в серии: 1:0

"Виннипег" – "Сент-Луис"

2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 2:0

"Даллас" – "Колорадо"

4:3 после ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 1:1

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

6:5 (2:0, 2:1, 2:4)

Счет в серии: 1:0

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