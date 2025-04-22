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НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Монреаль, поражения Колорадо и Эдмонтона
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Монреаль"
3:2 после ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Счет в серии: 1:0
"Виннипег" – "Сент-Луис"
2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 2:0
"Даллас" – "Колорадо"
4:3 после ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Счет в серии: 1:1
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
6:5 (2:0, 2:1, 2:4)
Счет в серии: 1:0
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