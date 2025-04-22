Легендарный хоккеист НХЛ признался, что экс-президент России угрожал ему убийством

Двухкратный чемпион Кубка Стэнли, легендарный вратарь Доминик Гашек рассказал, что рашист, экс-президент РФ Дмитрий Медведев угрожал ему физической расправой.

"Я направил два официальных письма. Одно – президенту Международного олимпийского комитета (МОК) и членам Исполнительного комитета. Другой – президенту Международной федерации хоккея (IIFH) и членам совета. Я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал меня убить.

Кроме того, среди прочего, я указал на то, насколько важны будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не становились рекламой российской войны и чтобы из-за них не погибали люди.

Я считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного и даже внеспортного сообщества. Поэтому опубликую их через несколько дней" – написал Гашек на своей странице в Твиттер.