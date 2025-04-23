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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Оттаву, поражения Нью-Джерси и Вегаса
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Нью-Джерси"
3 – 1 (0-1; 2-0; 1-0)
Счет в серии: 2-0
"Торонто" – "Оттава"
3 – 2 после ОТ (2-0; 0-1; 0-1; 1-0)
Счет в серии: 2-0
"Тампа-Бэй" – "Флорида"
2 – 6 (1-2; 1-3; 0-1)
Счет в серии: 0-1
"Вегас" – "Миннесота"
2 – 5 (0-3; 1-1; 1-1)
Счет в серии: 1-1
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