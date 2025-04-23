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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Оттаву, поражения Нью-Джерси и Вегаса

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Оттаву, поражения Нью-Джерси и Вегаса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Нью-Джерси"

3 – 1 (0-1; 2-0; 1-0)

Счет в серии: 2-0

"Торонто" – "Оттава"

3 – 2 после ОТ (2-0; 0-1; 0-1; 1-0)

Счет в серии: 2-0

"Тампа-Бэй" – "Флорида"

2 – 6 (1-2; 1-3; 0-1)

Счет в серии: 0-1

"Вегас" – "Миннесота"

2 – 5 (0-3; 1-1; 1-1)

Счет в серии: 1-1

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