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НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Колорадо, поражения Монреаля и Эдмонтона

Хоккей

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Колорадо, поражения Монреаля и Эдмонтона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Монреаль"

3 – 1 (0-0; 2-1; 1-0)

Счет в серии: 2-0

"Колорадо" – "Даллас"

1 – 2 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 0-1)

Счет в серии: 1-2

"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"

6 – 2 (1-0; 2-1; 3-1)

Счет в серии: 2-0

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