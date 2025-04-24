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НХЛ. Даллас в овертайме побеждает Колорадо, поражения Монреаля и Эдмонтона
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Монреаль"
3 – 1 (0-0; 2-1; 1-0)
Счет в серии: 2-0
"Колорадо" – "Даллас"
1 – 2 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 0-1)
Счет в серии: 1-2
"Лос-Анджелес" – "Эдмонтон"
6 – 2 (1-0; 2-1; 3-1)
Счет в серии: 2-0
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