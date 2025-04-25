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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Оттаву, поражения Вегас и Виннипег
Результаты матчей плей-офф НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Тампа-Бэй" – "Флорида"
0 – 2 (0-1; 0-0; 0-1)
Счет в серии: 0-2
"Оттава" – "Торонто"
2 – 3 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)
Счет в серии: 0-3
"Миннесота" – "Вегас"
5 – 2 (2-1; 2-0; 1-1)
Счет в серии: 2-1
"Сент-Луис" – "Виннипег"
7 – 2 (3-0; 0-0; 4-2)
Счет в серии: 1-2
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