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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Оттаву, поражения Вегас и Виннипег

Хоккей

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Оттаву, поражения Вегас и Виннипег

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Тампа-Бэй" – "Флорида"

0 – 2 (0-1; 0-0; 0-1)

Счет в серии: 0-2

"Оттава" – "Торонто"

2 – 3 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)

Счет в серии: 0-3

"Миннесота" – "Вегас"

5 – 2 (2-1; 2-0; 1-1)

Счет в серии: 2-1

"Сент-Луис" – "Виннипег"

7 – 2 (3-0; 0-0; 4-2)

Счет в серии: 1-2

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