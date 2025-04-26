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НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Каролину, поражения Вашингтона и Лос-Анджелес

Хоккей
Обновлено

Результаты матчей плей-офф НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Каролину, поражения Вашингтона и Лос-Анджелес

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" – "Вашингтон"

6 – 3 (1-1; 2-1; 3-1)

Счет в серии: 1-2

"Нью-Джерси" – "Каролина"

3 – 2 после ОТ (1-0; 0-0; 1-2; 1-0)

Счет в серии: 1-2

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"

7 – 4 (2-1; 1-3; 4-0)

Счет в серии: 1-2

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