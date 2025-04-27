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НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Торонто, поражения Флориды и Даллас

Хоккей

Результаты тура плей-офф НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Торонто, поражения Флориды и Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Тампа-Бэй"

1 – 5 (1-1; 0-1; 0-3)

Счет в серии: 2-1

"Миннесота" – "Вегас"

3 – 4 (1-1; 1-0; 1-2; 0-1)

Счет в серии: 2-2

"Оттава" – "Торонто"

4 – 3 после ОТ (2-1; 0-1; 1-1; 1-0)

Счет в серии: 1-3

"Колорадо" – "Даллас"

4 – 0 (2-0; 1-0; 1-0)

Счет в серии: 2-2

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