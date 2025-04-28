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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Лос-Анджелес, поражения Монреаля и Виннипега
Результаты матчей плей-офф НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 27 на 28 апреля состоялись матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Сент-Луис" – "Виннипег"
5 – 1 (1-1; 3-0; 1-0)
Счет в серии: 2-2
"Нью-Джерси" – "Каролина"
2 – 5 (0-2; 2-1; 0-2)
Счет в серии: 1-3
"Монреаль" – "Вашингтон"
2 – 5 (0-0; 2-1; 0-4)
Счет в серии: 1-3
"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"
4 – 3 после ОТ (0-1; 1-2; 2-0; 1-0)
Счет в серии: 2-2
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