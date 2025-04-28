  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Украина победила Италию на чемпионате мира-2025

В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина победила Италию на чемпионате мира-2025

Хоккей
Обновлено

Наконец-то дождались

Украина победила Италию на чемпионате мира-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею победила во втором матче группового этапа чемпионат мира-2025. Наши ребята одолели команду Италии.

Чемпионат мира по хоккею-2025. Дивизион ІА

Италия – Украина

2 – 3 после Б (0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1)

1 период: 0-1 Денискин (14,37)

2 период: 1-1 Ди Томазо (12,21); 1-2 Захаров (18,49)

3 период: 2-2 Дзанатта (04,35)

Б: 0-1 Пересунько

Эта победа стала первой для национальной команды за последние 11 лет в дивизионе ІА. Свой следующий Украина сыграет против Румынии в среду, 30 апреля, начало – 19.30 по киевскому времени. Сейчас украинцы имеют в своем активе 3 очка. Вчера подопечные Христича уступили в серии буллитов команде Великобритании.

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Лос-Анджелес, поражения Монреаля и Виннипега
yellow-arrow
НХЛ. Оттава в овертайме побеждает Торонто, поражения Флориды и Даллас
yellow-arrow
НХЛ. Нью-Джерси в овертайме побеждает Каролину, поражения Вашингтона и Лос-Анджелес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости