Украина победила Италию на чемпионате мира-2025

Сборная Украины по хоккею победила во втором матче группового этапа чемпионат мира-2025. Наши ребята одолели команду Италии.

Чемпионат мира по хоккею-2025. Дивизион ІА

Италия – Украина

2 – 3 после Б (0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1)

1 период: 0-1 Денискин (14,37)

2 период: 1-1 Ди Томазо (12,21); 1-2 Захаров (18,49)

3 период: 2-2 Дзанатта (04,35)

Б: 0-1 Пересунько

Эта победа стала первой для национальной команды за последние 11 лет в дивизионе ІА. Свой следующий Украина сыграет против Румынии в среду, 30 апреля, начало – 19.30 по киевскому времени. Сейчас украинцы имеют в своем активе 3 очка. Вчера подопечные Христича уступили в серии буллитов команде Великобритании.