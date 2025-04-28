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Украина победила Италию на чемпионате мира-2025
Наконец-то дождались
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины по хоккею победила во втором матче группового этапа чемпионат мира-2025. Наши ребята одолели команду Италии.
Чемпионат мира по хоккею-2025. Дивизион ІА
Италия – Украина
2 – 3 после Б (0-1; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1)
1 период: 0-1 Денискин (14,37)
2 период: 1-1 Ди Томазо (12,21); 1-2 Захаров (18,49)
3 период: 2-2 Дзанатта (04,35)
Б: 0-1 Пересунько
Эта победа стала первой для национальной команды за последние 11 лет в дивизионе ІА. Свой следующий Украина сыграет против Румынии в среду, 30 апреля, начало – 19.30 по киевскому времени. Сейчас украинцы имеют в своем активе 3 очка. Вчера подопечные Христича уступили в серии буллитов команде Великобритании.
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